Eskişehir\'de Belediye Otobüsü Devrildi: 2 Yaralı

Eskişehir'de bir belediye otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 yolcu yaralandı.

Olay, Tepebaşı İlçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.Y. isimli şoförün idaresindeki bir belediye otobüsü, henüz bilinmeyen sebeple devrildi. Yaşanan kaza sonucunda 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR