Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi

Eskişehir\'de Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi

Bıçakla 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim'in davası 23 Mayıs'a ertelendi. Müşteki pişman olduğunu belirtti.

07.03.2025 14:46
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Eskişehir'de bir çay bahçesinde bıçakla 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim'in 108 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasının talep edildiği dava, 23 Mayıs'a ertelendi. Duruşmanın ardından konuşan müşteki Metin Korkmaz, " Çocuk, cahillik yaptığını ve pişman olduğunu söyledi. Oyundan etkilenmiş" dedi.

18 yaşındaki Arda Küçükyetim'in yargılanmasına 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün başlandı. Duruşma öncesinde Arda Küçükyetim'in avukatı Volkan Özdemir'in talebi üzerine duruşmanın kapalı olarak görülmesine karar verildi. Yaklaşık 2 buçuk saat süren duruşmanın ardından davanın 23 Mayıs 2025 tarihine ertelendiği açıklandı. Küçükyetim'in bıçakla yaraladığı vatandaşlardan birisi olan müşteki Metin Korkmaz, duruşma bittikten sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Korkmaz, Küçükyetim'in pişman olduğunu ve oyundan etkilendiğini söylediğini belirtti.

"Çocuk, 'Cahillik yaptım, pişmanım' dedi"

Müşteki Metin Korkmaz, basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamada, "Adam diyor ki 'Öldürmek için yapmadım, oyun oynarken aklıma geldi.' ya 5 kişi... Ben boğazımdan neler çektim? 39 gün hastanede, 39 gün de evde yattım. Avukat hala tahliyesini istiyor ama ne olur bilmem. Benim şikayetim kesinlikle devam ediyor. Duruşmada bana soruldu, ben de nasıl olduğunu anlattım. Çocuk, 'Cahillik yaptım' dedi. Başka ne diyecek? Ayrıca, 'Pişmanım' da dedi ama çok detaylı konuşuyor. 'İstemeyerek yaptım, bir anlık yaptım' diye konuştu ama yahu 5 kişiyi bıçaklamışsın, böyle bir anlık mı olur? Oyundan etkilenmiş baksanıza. Oyundan etkilendiysen 1 kişi bıçakla, 2 kişiyi bıçakla, sen 5 kişiyi bıçaklıyorsun. Sağlık durumum şu an iyi. Ağır iş yapmadığım zaman sorun olmuyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Metin Korkmaz, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Bıçaklı Saldırı Davası Ertelendi - Son Dakika

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