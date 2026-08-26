Eskişehir\'de Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de parkta oturan bir kişiyi döner bıçağıyla yaralayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Kumlubel Mahallesi Dizginler Sokak'ta bulunan Kumlubel Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park içerisinde oturan bir şahıs, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan, yanında getirdiği döner bıçağı ile parktaki şahsı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. (52) isimli şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.