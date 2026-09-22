Eskişehir'de bisikletli çocuk ani dönüş yaptı, SUV sürücüsü frenle kazayı önledi - Son Dakika
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Eskişehir'de bisikletli çocuk ani dönüş yaptı, SUV sürücüsü frenle kazayı önledi

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Eskişehir\'de bisikletli çocuk ani dönüş yaptı, SUV sürücüsü frenle kazayı önledi
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Eskişehir'de Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi'ndeki Turgut Reis Caddesi'nde bisikletli çocuk, caddeden Sazan Sokak'a ani dönüş yaptı. Karşı yönden gelen SUV tipi otomobilin sürücüsü frene basınca kaza kıl payı atlatıldı; o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de caddeden sokağa ani dönüş yapan bisikletli çocuğun, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya gelmekten son anda kurtulduğu anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bisikletiyle hızla ilerleyen bir çocuk, bir yetişkinin arkasından Sazan Sokak istikametine doğru ani bir dönüş yaptı. O esnada Sazan Sokak'tan Turgut Reis Caddesi'ne çıkış yapan SUV tipi otomobilin sürücüsü, önüne aniden çıkan çocuğu fark ederek son anda frene bastı. Kaza kıl payı atlatılırken, yaşanan tehlikeli anlar otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından araç sürücüsü, bisikletli çocuğu daha dikkatli olması konusunda uyararak yoluna devam etti.

Kaynak: İHA
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