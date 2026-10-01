Eskişehir'de çalınan motosiklet, takip cihazıyla deposu sökülmüş halde bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de çalınan motosiklet, takip cihazıyla deposu sökülmüş halde bulundu

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Eskişehir\'de çalınan motosiklet, takip cihazıyla deposu sökülmüş halde bulundu
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Eskişehir Tepebaşı'nda evinin önünde park halindeki motosiklet, sahibinin takip cihazıyla izlenerek Çamlıca Mahallesi'ndeki bir tamir dükkanında deposu sökülmüş halde bulundu. Polis, motosikleti sahibine teslim ederken şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Eskişehir'de evinin önünde park halindeyken çalınan motosiklet, sahibinin üzerine taktığı takip cihazı sayesinde kısa sürede bir tamir dükkanında bulunurken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ş.A.T.'ye ait motosiklet kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı. Aracının yerini cep telefonundaki takip cihazı yardımıyla anbean izleyen Ş.A.T., kısa süre sonra sinyallerin Çamlıca Mahallesi Birlik Caddesi üzerindeki bir tamir dükkanından geldiğini tespit etti.

Durumu polis ekiplerine bildiren mağdur şahıs, ekiplerle birlikte söz konusu adrese gitti. İş yerinde yapılan kontrolde çalınan motosiklet dükkanın içinde deposu sökülmüş şekilde ele geçirildi. Motosiklet sahibine teslim edilirken, polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
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