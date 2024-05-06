Eskişehir'de çalınan traktör römorkunu maviye boyayan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de çalınan traktör römorkunu maviye boyayan şahıslar yakalandı

Eskişehir\'de çalınan traktör römorkunu maviye boyayan şahıslar yakalandı

Eskişehir'de piyasa değeri 300 bin TL olan traktör römorkunu çalıp maviye boyayan 3 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Çalınan römork sahibine teslim edilirken, şüpheliler mahkemeye sevk edildi.

06.05.2024 18:19
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Eskişehir'de piyasa değeri 300 bin TL olan traktör römorkunu çalıp maviye boyayan şahıslar jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Odunpazarı ilçesi Karaçay Mahallesi'nde geçmiş tarihte, piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 1 adet traktör römorkunun çalınması sonucu hırsızlık olayı meydana geldi. Olayla ilgili olarak, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Dedektif Timleri ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerce yürütülen titiz çalışmalar sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği ve çaldıkları römorku maviye boyayarak sakladıkları tespit edildi.

Olay faillerinin yakalanması ve çalınan malzemenin ele geçirilmesi maksadıyla, Odunpazarı ve Beylikova ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlar sonucunda olayı gerçekleştiren 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayda çalınan römork şüphelilere ait ağılda bulunarak sahibine teslim edildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken,1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de çalınan traktör römorkunu maviye boyayan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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