Eskişehir'de polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan at arabasında ele geçirilen kilolarca çalıntı inşaat demiri muhafaza altına alınırken, çaldıkları inşaat malzemelerini boş bir arazide saklayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçesi'nde Şehit Cengiz Kuloğlu Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen rutin devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen ve 3 şahsın bulunduğu bir at arabası durduruldu. Ekipler ilk olarak şüpheli at arabasının içerisindeki S.D., T.D. ve D.Ç. isimli şüphelileri sorguladı. Ardından at arabasında yapılan incelemelerde 3 adet 2 metre uzunluğunda inşaat iskele demiri, 9 adet 1,5 metre uzunluğunda inşaat demiri ele geçirildi. Çalışmalar esnasında bir vatandaşa ait olan inşaat malzemelerinin boş bir araziye taşındığı belirlenirken, arazide 17 adet 1,5 metre uzunluğunda inşaat demiri, 1 inşaat iskele demiri ve 1 el arabası daha muhafaza altına alındı. Çalışmalar sonucunda şüphelilerin adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Çalıntı İnşaat Demiri Operasyonu: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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