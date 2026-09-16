Eskişehir\'de çöp kutusuna bırakılan telefonu 4 dakikada çalan şahıs, genç kadından geri istendi

Eskişehir'de görev yaptığı iş yerinin önünde molaya çıkan çalışanın, çöp kutusunun üzerine bıraktığı cep telefonu, sadece 4 dakika içinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Cihazın maddi değerinden çok içindeki kişisel verilerinin önemli olduğunu belirten genç kadın, hırsıza, "Telefon 400-500 lira eder. Karnın açsa gel ben seni doyurayım ama yeter ki telefonumu geri getir" diye seslendi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir burger dükkanının önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki Elif Sönmez, dinlenmek için iş yerinin önüne çıktı. Sohbet esnasında dalgınlıkla cep telefonunu çöp kutusunun kenarına koyan Sönmez, molası bitince cihazı unutup içeri girdi. Yalnızca 4 dakika sonra güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yoldan geçen bir şahsın hiç duraksamadan telefonu alıp uzaklaştığı görüldü. Durumu fark ettikten sonra telefonunu sürekli arayan, ancak ulaşamayan Sönmez, polise giderek şikayetçi oldu. Son olarak Adalar semti İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta konum veren telefonun kapatıldığını belirten çaresiz kadın, hırsızdan cihazı geri getirmesini istedi.

"Zil sesinden bile belliydi, sanırım kendi kapattı"

Olay anını anlatan Elif Sönmez, "Pazar günü sigara içmeye çıktım. Molada olan başka bir personel daha vardı, o da sigara içiyordu. Çöpün başında, sigara küllüğünü kullanmak için orada bulunurken gayriihtiyari telefonumu çöpün kenarına bırakmışım ve sohbet arasında onu unutup içeri girmişim. İki dakika sonra fark ettim. Telefonumu aradım ama bulamadım. Geri çıktım, 'Acaba buralarda mı bıraktım?' diye etrafa baktım ama yoktu. İçerideki personelden birinin telefonundan aramaya başladık. Telefon çalıyor ama açılmıyor. İşin garip tarafı, zil sesim o kadar enteresan ki eski oyuncak telefonlarda çalan zil sesleri gibi; kız telefonu olduğu uzaktan bile belli olur. Biri gelmiş, geçerken sanki eliyle koymuş gibi hiç duraksamadan alıp gitmiş. Şahsa ulaşamadık. Ben telefonu aradığımda bir saat boyunca açıktı zaten. Telefon sürekli kesilmeden arandı, en son kapandı. Şarjı doluydu, dolayısıyla kapanması imkansızdı. Şarjı bitmiş olamaz, büyük ihtimalle şahıs kendisi kapattı. Sonra evden eski bir telefon buldum. Daha önce mail adresime giriş yapabildiğim için oradan konumunu belirlemek adına giriş yaptım. En son Adalar İstiklal Mahallesi Başarılı Sokak'ta konumum kapanmış; en son orada görünüyordu. Polise gittim, şikayetçi olacağımı söylediler. Dosya hazırlanacağını, savcılığa gideceğini, inceleyip dava açılacağını belirttiler. Sürecin 5-6 ay sürebileceğini söylediler. 5-6 ay sonra telefonum bulunsa ne olur, bulunmasa ne olur" dedi.

"Satsan 400-500 lira eder, karnın açsa gel doyurayım"

"Telefonum çok yeni bir model değil ama önemli olan benim için telefonun kendisi değil, içindekiler. Her şeyim telefonun içinde. Şu an kendi hattımı tekrardan çıkarttırdım ama kullanamıyorum; çünkü hattıma kod alamıyorum, hiçbir uygulamaya giriş yapamıyorum. Bütün şifrelerim de dahil her şeyim şu an o telefonun içinde. Bak, gerçekten telefonumu geri getir. Gerçekten şikayetçi olmayacağım, sadece telefonumu istiyorum. Satsan en fazla 400-500 lira eder, edecek bir şey değil. Karnın mı aç? Gel, ben seni doyuracağım, söz. Ama telefonumu ver. İçindekiler gerçekten bana lazım olan şeyler; bütün fotoğraflarım, videolarım, her şeyim o telefonun içinde. İstediğim tek şey telefonumu geri getirmen, başka bir şey değil."

"Uzaktan mesaj gönderdim, lütfen geri ver"

"Telefonum aslında şifreli ama telefonculara gidip şifreyi kırdırabilirler. Ancak şöyle bir şey yaptım: Android'lerde telefonu kilitleme uygulaması varmış. Kendime ekstra bir şifre daha koydum. Telefon açıldıktan sonra direkt ekrana bir yazı ve telefon numarası veriyor. 'Telefonumu teslim et' diye bir yazı yazıp altına annemin numarasını ekledim. Telefon şu an birine verilse bile açan kişi direkt o numarayı ve mesajı görmüş olacak. Arar mı aramaz mı, orası ayrı bir konu. Telefon zaten iki gündür kapalı, açan yok. Açılsa direkt konumunu göreceğim ama açılmıyor da. Madem aldın, kullanmayacaksın ve kapalı tutacaksın; ne diye alıyorsun o zaman? Kullanmayacaksan almanın bir anlamı var mı? Lütfen geri ver."