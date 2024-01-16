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Eskişehir'de Damacanaya Asılı Su Parası Çalındı - Son Dakika
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Eskişehir'de Damacanaya Asılı Su Parası Çalındı

Eskişehir'de bir apartmanın önünde duran damacanaya asılı su parasının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli, apartman girişindeki damacanalara yaklaşarak poşet içinde duran paraları çaldıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaştı.

Eskişehir\'de Damacanaya Asılı Su Parası Çalındı
16.01.2024 - 10:04,
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Eskişehir'de bir apartmanın önünde duran damacanaya asılı su parasının çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kurtuluş Mahallesi Güngör Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokaktan geçen kimliği belirsiz şahıs, bir apartmanın önünde bulunan damacanalara asılı su parasına göz dikti. Apartman girişindeki damacanalara yaklaşarak poşet içinde duran paraları çaldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaşan şüpheli, güvenlik kameralarına yakalandı.

Güvenlik kameralarından saniye saniye kaydedilen olay sosyal medyada çok kez paylaşılırken, vatandaşın tepkisine neden oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Damacanaya Asılı Su Parası Çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Damacanaya Asılı Su Parası Çalındı - Son Dakika
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