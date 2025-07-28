Eskişehir'de Darp Olayında 7 Gözaltı

Eskişehir polisi, önceki gün 14 yaşındaki çocuğun tramvay durağında kalabalık bir grup tarafından darp edilmesi olayına karıştıkları belirlenen kişileri yakaladı. Gözaltına alınan ve yapılan sorgulama sonucu mahkemeye çıkartılan 7 kişi için ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki kick boks sporcusu M.K., tramvay durağında, bazıları kendi akranı, bazıları ise daha büyük çocukların fiziksel saldırısına uğramış ve uzun süre darp edilmişti. Olayla ilgili Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Yayınlanan görüntüler ve güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu darp olayına karışanları tek tek yakaladı. Gözaltına alınan ve yapılan sorgulama sonucu mahkemeye çıkartılan 7 kişi için ev hapsi ve adli kontrol kararı verildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR