Eskişehir'de Denetim Cezaları 524 Bin TL

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 524 bin 436 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, Mayıs ayında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 155 firmada 6 bin 800 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 524 bin 436 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 33 firmada 165 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR