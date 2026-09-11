Eskişehir'de denetimlerde 82 firmaya etiket uyuşmazlığından ceza kesildi
Eskişehir'de 1-10 Eylül arasındaki denetimlerde fiyat etiketi ve kasa uyuşmazlığı 82 firmada, haksız fiyat artışı 24 firmada tespit edildi. Aykırılıklar için toplam 147 bin TL idari para cezası kesildi.
Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gerçekleştirdiği 1 Eylül itibaren başlayıp 10 Eylül'de sonlanan haftalık denetimlerde haksız fiyat artışları ve etiketsiz ürünlere karşı saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Eskişehir Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri il genelindeki market, işletme ve satış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin fahiş fiyat artışlarına karşı kontrolleri yapılırken; etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyumu, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalar detaylı bir şekilde incelendi. İncelemeler sonucunda fiyat etiketi, kasa - raf uyuşmazlığı konusunda 82 firmada 3 bin 341 ürün, haksız fiyat artışı kapsamında 24 firmada 120 ürün denetlendi. İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplamda 147 bin TL idari para cezası kesildi.
Eskişehir Valiliği tarafından paylaşımda, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tüketici haklarının korunması amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Eskişehir'de denetimlerde 82 firmaya etiket uyuşmazlığından ceza kesildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?