Eskişehir'de Dev Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
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Eskişehir'de Dev Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir\'de Dev Dolandırıcılık Operasyonu
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19 ilde düzenlenen operasyonda 90 şüpheli gözaltına alındı, 801 kişi dolandırıldı.

Eskişehir merkezli 19 ilde gerçekleştirilen ve 801 kişinin mağdur edildiği dev dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 90 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle adliyeye getirilişi sırasında bina önünde bekleyen yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, kendilerini kurumsal iletişim firmalarının temsilcisi olarak tanıtan dev bir şebeke çökertildi. Şüpheli şirket çalışanlarının vatandaşları arayarak, "İnternet altyapısı değişiyor, eski modemler kullanım dışı kalacak, geçiş yapılmazsa faturalarınız artacak" şeklinde asılsız beyanlarla kandırdığı tespit edildi. Şebekenin, kapıda ödeme yöntemiyle piyasa değerinin altında ve altyapıya uyumsuz işlevsiz modemler satarak vatandaşların iradesini baskı altına aldığı ve bu yöntemle hesaplarına yaklaşık 116 milyon TL para girişi sağladığı belirlendi. 14 Ağustos'ta Eskişehir merkezli 19 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 90 kişi gözaltına alınırken; suçtan elde edildiği değerlendirilen 43,5 milyon TL değerindeki 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa, 1 arsa ile 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konulmuştu.

Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı

Emniyetteki sorguları ve sağlık kontrolleri tamamlanan, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 90 şüpheli, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Eskişehir Adliyesine getirildi. Şüphelilerin adliyeye alınması esnasında dışarıda bekleyen aileleri ve yakınları duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan şüpheli yakınlarını çevredekiler sakinleştirmeye çalışırken, polis ekipleri adliye çevresinde güvenlik tedbirlerini üst seviyede tuttu.

Savcılık sorgularına başlanan 90 zanlının, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, 3. Sayfa, Adliye, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Dev Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

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