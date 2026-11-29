Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak ters döndü.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tepebaşı ilçesi Gündüz Ökçün Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.