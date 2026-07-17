Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı

Eskişehir\'de Dolandırıcı Yakalandı
17.07.2026 17:20
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Kendini karakol amiri tanıtan dolandırıcı, 80 yaşındaki adamdan 2 milyon lira değerinde altın çaldı.

Eskişehir'de kendisini karakol amiri olarak tanıtıp 14 saat telefonda beklettiği 80 yaşındaki adamın 2 milyon liralık altınını elini öperek çalan dolandırıcı, kaçtığı İstanbul'da yakalandı. Şüphelinin üzerinden İzmir'de gerçekleştirdiği bir başka nitelikli dolandırıcılık olayına ait 74 bin dolar ele geçirildi.

Olay, geçtiğimiz 7 Temmuz tarihinde Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce eşini kaybeden ve zor günler geçiren 80 yaşındaki Hasan Karataş'ı telefonla arayan şüpheli, kendilerini "Odunpazarı Karakolu amiriyim" diye tanıttı. Yaşlı adama "Altınlarınız sahteleriyle değiştirilmiş" diyen sahte polis, mağduru tam 14 saat boyunca telefonda tutarak baskı altına aldı. Dolandırıcının yönlendirmesiyle bankadaki yaklaşık 2 milyon lira değerindeki 48 adet cumhuriyet altını ile 2 adet çeyrek altınını da alan yaşlı adam, ziynet eşyalarını evindeki buzdolabına sakladı. Daha sonra eve gelen genç yaştaki şüpheli, inceleme yapacağı bahanesiyle masaya serdirttiği altınları çantaya koyup, yaşlı adamın elini öperek kayıplara karıştı. Olayın ardından Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaçış güzergahı belirlendi, İstanbul'da kıskıvrak yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip neticesinde altınları alarak kayıplara karışan şüphelinin R.D. olduğu tespit edildi. Zanlının izini süren Eskişehir polisi, şüphelinin 14 Temmuz tarihinde İzmir'den İstanbul'a hareket ettiğini belirledi. Zaman kaybetmeden İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle iletişim kuran ekipler, düzenlenen ortak operasyonla R.D.'yi İstanbul'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan R.D.'nin üzerinde yapılan aramalarda, 74 bin dolar nakit para ele geçirildi. Konuya ilişkin İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde şüphelinin yakalandığı gün İzmir'de de bir vatandaşı benzer yöntemle 84 bin dolar dolandırdığı ve üzerindeki paranın bu vurguna ait olduğu belirlendi. Ele geçirilen 74 bin dolar muhafaza altına alınırken, şüpheli R.D. işlemleri için Eskişehir'e getirildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 15 Temmuz'da adliyeye sevk edilen R.D., hem Eskişehir hem de İzmir'de gerçekleştirdiği 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Dolandırıcı Yakalandı - Son Dakika

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