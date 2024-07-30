Eskişehir\'de düğünde havaya ateş açan şüphelilere işlem yapıldı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düğünde havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

Tepebaşı ilçesi Muttalip Mahallesi'nde gerçekleşen bir düğünde, havaya silahla ateş edilmesi polis ekiplerine ihbar edildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılarak, konuyla ilgili düğün yakınında bulunan 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden toplamada; 2 tabanca, 3 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında işlemler yapıldı. - ESKİŞEHİR