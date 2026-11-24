Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Eskişehir-Kütahya kara yolu üzerindeki Yörükakçayır Mahallesi mevkisinde eğitim maksadıyla havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin arazideki tarama faaliyetlerine mahalle sakinleri ve çevreden gelen vatandaşlar da destek veriyor.

"Patlama sesine geldik, jandarmayla birlikte aramaya katıldık"

Arama çalışmalarına katılan bölge sakinlerinden Recep Özdemir, jandarma ekipleriyle birlikte arazide arama yaptıklarını ifade ederek, "Şu anda askeri araçlarla aramaya çalışıyoruz. Helikopter alçak uçuştan geçmiş, eğitim amaçlı uçarken düşmüş. 20-25 kişilik bir ekip var, jandarmayla birlikte yardım amaçlı çevreye dağılarak arıyoruz. Askeri personel arandığı söylendi. Haberi alalı 1 saat oldu. Patlama sesine geldik zaten. Bir araç patlaması gibi şiddetli bir sesti, 'helikopter' dediler. Ondan sonra buraya gelip aramaya katıldık" şeklinde konuştu.