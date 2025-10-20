Eskişehir'de Eşine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Eskişehir'de Eşine Tüfekle Ateş Eden Şahıs Yakalandı

20.10.2025 11:15
Küs olduğu eşinin evine tüfekle ateş eden şahıs, polis tarafından aynı gün yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de küs olduğu eşinin oturduğu binaya tüfekle 2 el ateş edip kaçan şahıs, polis tarafından aynı gün yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün B.Y. isimli şahıs, Erenköy Mahallesi Sevinç Caddesi'nde bulunan apartmanda küs olduğu eşinin camına tüfekle 2 el ateş edip kaçarken, binada ve camlarında zarar oluşmuştu. Şahsın yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde, Şarhöyük Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı yunus timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki kişinin, aynı gün Erenköy Mahallesi'nde meydana gelen silahla 'mala zarar verme, kasten yaralama, tehdit, ısrarlı takip ve hakaret' konularını gerçekleştiren B.Y. olduğu tespit edilerek yakalandı.

Şüpheli Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce adli makamlara sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

