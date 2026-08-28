Eskişehir'de ETİ Bor Hırsızlığında Tutuklu Sayısı 3'e Çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de ETİ Bor Hırsızlığında Tutuklu Sayısı 3'e Çıktı

Eskişehir\'de ETİ Bor Hırsızlığında Tutuklu Sayısı 3\'e Çıktı
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Eskişehir'de ETİ Bor'un kil hattının kesilmesiyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Eskişehir'de ETİ Bor'a ait kil hattının kesilerek 500 bin TL'lik zararın meydana geldiği olayda tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde bulunan ETİ Bor Maden İşletmesinde kil hattının kesilmesi sonucu meydana gelen yaklaşık 500 bin liralık zarar ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından müracaat savcısının talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, hattı kestiği belirlenen E.Ö. daha önce çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kil hattından çıkan malzemeyi taşımakla yükümlü olan yüklenici firmanın yetkilisi İ.K. ile H.O. ve M.K.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirket yöneticisi İ.K. ve M.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Maden işletmesindeki hırsızlık ve tahribat olayıyla ilgili tutuklanan sanık sayısı 3'e yükseldi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Bor, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de ETİ Bor Hırsızlığında Tutuklu Sayısı 3'e Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ETİ Bor Hırsızlığında Tutuklu Sayısı 3'e Çıktı - Son Dakika
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