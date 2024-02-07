Eskişehir'de evden ve araçtan hırsızlıklarla ilgili vatandaşı bilgilendirmek amacıyla polis ekiplerince 4 bin 583 adet broşür dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında, Önleyici Polislik çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde, evden ve araçtan hırsızlık konularıyla ilgili vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla caddelerde, sokaklarda, alışveriş merkezlerinde ve semt pazarlarında, bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Vatandaşlar, evlerinden ayrılırken kapılarını en az bir kez kilitlemeleri ve araçlarında telefon, laptop, çanta gibi değerli eşyaları görünür vaziyette bulundurmamaları yönünde uyarılar yapıldı.
Çalışmalarda, evden hırsızlık konuları ile alakalı "Hırsızlık Olaylarına Karşı Basit Güvenlik Tedbirleri" ve "Otodan Hırsızlık" konuları ile alakalı "Emeğinizi Çalmalarına İzin Vermeyin" başlıklı 4 bin 583 adet bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - ESKİŞEHİR
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Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Evden ve Araçtan Hırsızlıklarla İlgili Vatandaşlara Bilgilendirme Broşürleri Dağıtıldı - Son Dakika
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