Eskişehir'de Felçli Eşi İçin Düzenlenen Alan Dağıtıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Felçli Eşi İçin Düzenlenen Alan Dağıtıldı

Eskişehir\'de Felçli Eşi İçin Düzenlenen Alan Dağıtıldı

Eskişehir'de, felçli eşi için oturduğu sokağı ağaç ve çiçeklerle donatan Memduh Çetin'in düzenlediği alan iki kadın tarafından dağıtılırken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

09.08.2024 11:25
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Eskişehir'de, felçli eşi için oturduğu sokağı ağaç ve çiçeklerle donatan Memduh Çetin'in düzenlediği alan iki kadın tarafından dağıtılırken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Eskişehir'de emekli esnaf Memduh Çetin (82), 18 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçiren 58 yıllık hayat arkadaşı Mücella Çetin (78) için Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi Dural Sokak'taki evlerinin önünü çiçekler ve ağaçlarla donattı. Onlarca çiçek ve ağacın bulunduğu sokak bir bahçeyi hatırlatıyordu. Yeşil alana ise çevredekilerce 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adı verilmişti.

Sevgililer ve Aşıklar Parkı'nı dağıttılar

Memduh Çetin'in felçli eşi için adeta yeşerttiği sokak ise önceki akşam dağıtıldı. Saksıları ve çiçekleri kırılan alanda Çetin'in astığı Türk bayraklarının bir kısmı ise yere düştü. Karşı apartmanda bulunan bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde ise iki kadının alana önce yanaştığı görünüyor. Kadınlardan birinin bağırarak saksıları yere fırlattığı görünüyor. Görüntülerde kadınlardan biri kendine tepki gösteren vatandaşlara da sinirlenen kadınlar bir süre sonra bahse konu noktadan ayrılıyor.

"Bir baktım çiçekler, saksılar yerde"

Memduh Çetin, çiçeklerinin bulunduğu alanı dağıtılmasından dolayı oldukça üzülürken, yeşerttiği sokağı dağıtan şahıs ve şahıslar hakkında şikayetçi olacağı öğrenildi. Memduh Çetin, olayın yaşadığı gün kedisini besleyen bir kadını, çocuğuna çiçeklere zarar vermemesi yönünde uyardığını anlattı. Tartışmanın büyümesinin ardından bahse konu noktadan ayrılan Çetin, geri döndüğünde ise saksılarının dağıtılmış halde bulduğunu söyleyen Memduh Çetin, "40 senedir eşime ben bakıyorum. Yüzünü bile yıkayamaz, her şey bana ait. Bu çiçekleri onun için diktim. 'Çok yaşamış' dedi doktor, 'çamlardan olmuştur' dedi. Şimdi iki arkadaş geldi, çay içerken şu karşıdaki bayan geldi. Tanımıyoruz öğretmenmiş öyle dediler, bir de kız çocuğu var. İşte kediye orada burada bakarken, 'ya pek çiçeklere değmeyin' dedim. 'Sen karışma, buraya bayrak diktin' dedi, biraz atıştık. 'Aman bulaşmayayım, ben 82 yaşındayım' dedim. Gittim şurada Atalar Parkı'nda oturduk. Bir geldim ki şurada komşu, 'senin orasını perişan oldu' dedi. Bir baktım, saksılar çiçekler, yerde. Komşu kamera ile kaydetmiş, çiçekleri nasıl attığına dair kayıt almış. Götürdüm savcılığa bütün evrakları, resimleri verdim. Bayraklar yerde işe gördüğünüz gibi" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Felçli Eşi İçin Düzenlenen Alan Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Felçli Eşi İçin Düzenlenen Alan Dağıtıldı - Son Dakika
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