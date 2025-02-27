Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı

Eskişehir\'de FETÖ Üyesi Yakalandı

FETÖ üyesi olduğu tespit edilen şahıs Eskişehir'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

27.02.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' ile arandığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan bir şahıs, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' ile arandığı tespit edilen bir şahıs Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 25 Şubat 2025 tarihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Tutuklanan şahsın Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Jandarma, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:44 Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
16:47 Altın bankası kuruldu İçi sarı madenlerle dolu Altın bankası kuruldu! İçi sarı madenlerle dolu
16:34 Galatasaray efsanesinden Mourinho’ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
16:25 MHP’li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker’in yaptığına duyarsız kalamadı MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı
16:24 Fenerbahçe, Edin Dzeko’ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek
16:15 MHP’li Durmaz: Bahçeli’nin sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyi MHP'li Durmaz: Bahçeli'nin sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 13:00:23. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de FETÖ Üyesi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.