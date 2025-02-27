Eskişehir\'de FETÖ Üyesi Yakalandı

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Eskişehir'de 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' ile arandığı tespit edilen ve jandarma ekiplerince yakalanan bir şahıs, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 'Silahlı Terör Örgütüne (FETÖ) Üye Olmak Suçu' ile arandığı tespit edilen bir şahıs Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerce 25 Şubat 2025 tarihinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahsın 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Tutuklanan şahsın Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR