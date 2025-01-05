Eskişehir'de etkisini gösteren fırtına, pazarcı esnafına zor anlar yaşattı.
Kent genelinde dün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, sokakta çalışan esnafa zor anlar yaşattı. Semt pazarında ürün satışı yapan pazarcı esnafı, fırtınadan en çok etkilenen kesimde yer aldı. Yağıştan etkilenmemek için kullandıkları şemsiyelerin ve tezgahlarının devrilmesi sonucunda büyük mağduriyet yaşayan esnaf, içinde bulundukları zor anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Fırtınadan etkilenen esnaf, kapalı pazar alanı olmayışına tepki gösterdi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Fırtına Pazarcıyı Vurdu - Son Dakika
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