Eskişehir\'de Freni Boşalan Kamyon Parka Yaklaştı

Eskişehir'de park halindeyken freni boşalan ve sürücüsü bulunmayan kamyon, yokuş aşağı hızlanarak parka doğru ilerledi. Kamyon, park halindeki iki kamyona çarparak çok sayıda vatandaşın bulunduğu parka 2 metre kala durabildi.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Ercihan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokağın yokuş kısmında park halinde bulunan 26 AOP 281 plakalı kamyonun henüz belirlenemeyen bir nedenle freni boşaldı. İçerisinde sürücüsü bulunmayan ağır vasıta, yokuş aşağı hızlanarak ilerlemeye başladı. Kamyonun yöneldiği istikamette, olay anında oyun oynayan çocuklar ve dinlenen vatandaşlarla dolu olan mahalle parkının bulunması çevrede büyük bir paniğe neden oldu. Hızla parka doğru yönelen 26 AOP 281 plakalı kamyon, şans eseri yokuşu kesen istikamette yan bir şekilde park edilmiş olan 26 AKE 039 ve 26 ABM 420 plakalı diğer iki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer görevi gören araçlar sayesinde hızını kaybeden kamyon, vatandaşların bulunduğu parka sadece 2 metre mesafe kala durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kazaya karışan üç araçta da maddi hasar meydana geldi. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Parkın içi çocuk dolu, en 500 kişi vardı"

Olay anını anlatan bir vatandaş, "Çok büyük bir faciadan, katliamdan dönüldü. Parkın içi doluydu. Kamyonet o boşluktan geldi, iki tane araca vurdu. Araçlar olmasaydı parkın içi her gün çocuk dolu, en az 500 kişi vardı. Allah korudu. Çok şükür can kaybı yok" dedi. - ESKİŞEHİR