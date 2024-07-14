Eskişehir\'de \'Geceleyin Silahlı Yağma\' Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Eskişehir'de 'Geceleyin Silahlı Yağma' suçundan aranan ve 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde, yakalanan Y.O. isimli şüphelinin 'Geceleyin Silahlı Yağma' suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının da bulunduğu belirlenen şahıs gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR