Eskişehir'de Geniş Çaplı Denetim: Binlerce Kişiye Kimlik Sorgulaması Yapıldı

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Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı denetimde çok sayıda personel görev alırken, 2 bin 918 kişiye kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde Üniversite, İsmet İnönü ve Fabrikalar caddelerince 'Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 76 personel ve 2 tim çevik kuvvet görev aldı. Ekipler tarafından 2 bin 918 kişiye kimlik sorgulaması yapılırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 2 şahıs hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 1 şahsın üzerinden kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 973 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 47 araç sürücüsüne ceza kesildi. Kontrol edilen 1 araçtan, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve 29 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Ayrıca 30 umuma açık yer kontrol edilirken 1 işletmeye evrakları eksik olduğu için işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR