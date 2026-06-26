Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 7 saatlik çalışma ile söndürüldü

Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucunda tamamen söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi Kanlıpınar Mahallesi Metal Geri Dönüşümcüler Sitesi 12022. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde sabah saat 04.00'te henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 20 personel, 5 araç ve 3 müdahale grubu ile alevlere müdahale etti. Yangın 1 saatte kontrol altına alınırken yaklaşık 7 saat süren çalışmaları sonucunda alevler söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR