Eskişehir'de göç eden leylek sürüleri, havadan dronla görüntülendi
Sonbaharın gelişiyle göç yolculuğuna başlayan leylekler, Eskişehir'de mola verdi. Kentin farklı noktalarında ağaç ve çatılara konan yüzlerce leylek, dronla havadan görüntülendi; leyleklerin dronu hayretle izlemesi renkli anlar oluşturdu. Bir süre dinlenen leylekler, göç yolculuğuna devam etti.
Göç yolculuğuna Eskişehir'de mola veren leyleklerin havadan dron ile görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu.
Sonbaharın gelmesi ile birlikte göç yolculuğu başlayan leylekler Eskişehir'de adeta mola verdi. Kentin farklı noktalarında sürüler halinde ağaç ve çatı üzerlerine konan leyleklerin görüntüsü dron ile havadan görüntülendi. Oldukça fazla sayıda olan leyleklerin görüntüsü hoş manzaralar oluşturdu. Leyleklerin adeta hayretle kendilerini kaydeden havadaki dronu izlediği göze çarptı. Bir süre Eskişehir'de dinlenen leylekler göç yolculuğuna devam etti.
Kaynak: İHA
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