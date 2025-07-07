Eskişehir'de Haftalık Trafik Denetimi

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son 1 hafta içerisinde 26 bin 78 araç kontrol edilirken, 8 bin 91 adet trafik cezası yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 30 Haziran - 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerce 4 bin 184 yük taşımacılığı, bin 442 yolcu taşımacılığı, 2 bin 710 alkol denetimi, bin 915 motosiklet, 5 bin 987 emniyet kemeri ve 9 bin 840 diğer kontrol türleri gerçekleştirildi. Toplam 26 bin 78 araç ve sürücünün denetlendiği çalışmalar sonucunda 233 araç trafikten men edilirken, 8 bin 81 trafik cezası yazıldı ve 95 sürücü belgesine el konuldu. Ayrıca, çalışmalar sırasında 78 yaralanmalı ve 74 maddi hasarlı trafik kazasına müdahale edildi. - ESKİŞEHİR