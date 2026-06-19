Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına 329 Bin TL Ceza

Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından Eskişehir merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen tüketici hakları ve haksız fiyat artışı denetimlerinde, kurallara uymayan firmalara toplamda 329 bin 759 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir genelinde tüketicilerin korunması ve piyasa dengesinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince 12-18 Haziran 2026 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yoğun bir mesai harcandı. Bu kapsamda; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı vb.) çerçevesinde 64 firmada 3 bin 360 ürün incelendi. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen aykırılıklar nedeniyle firmalara toplam 329 bin 759,00 TL idari para cezası kesildi.

Haksız fiyat artışları bakanlığa bildirildi

Çalışmalar kapsamında haksız fiyat artışına yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Haksız Fiyat Artışı kapsamında 16 firmada 80 ürünün denetimi gerçekleştirildi. İl Müdürlüğü tarafından yapılan bu denetimlerin, kanun kapsamında yasal işlemlerin karara bağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildiği bildirildi.

Şikayet hatları açık

Yetkililer, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzluklara karşı sessiz kalmamaları çağrısında bulunarak şikayet kanallarını hatırlattı. Tüketicilerin şikayetlerini; Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ve E-devlet üzerinden Haksız Fiyat Artışı Şikayeti Bildirimi Sistemi'ne iletebilecekleri belirtildi. Ayrıca başvuruların [email protected] e-posta adresi veya 0222 230 05 15 numaralı telefon hattı üzerinden direkt olarak Ticaret İl Müdürlüğü'ne ulaştırılabileceği aktarıldı. - ESKİŞEHİR