Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından haksız fiyat artışına yönelik denetimlerde 169 bin 416 lira idari para cezası uygulandı.
Belirli tarihler arasında Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerince Eskişehir merkez ve ilçelerde Tüketicinin Korunması Kanunu çerçevesinde fiyat etiket kasa ve raf denetimi yapıldı. Toplam 180 firmada 2 bin 91 ürün haksız fiyat artışı kapsamında 61 firmada 2 bin 897 ürün denetlendi. Yapılan denetimler sonucunda Eskişehir İl Müdürlüğü tarafından tespit edilen aykırılılar için toplam 169 bin 416 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı hakkında yapılan denetimler ise kanun kapsamında değerlendirmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna gönderildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Haksız Fiyat Artışına İdari Para Cezası - Son Dakika
Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir sığınakta çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilenler arasında RPD makinalı tüfek, AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, RPG-7 antitank mühimmatı ve el bombaları bulunuyor.
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Zonguldak'ta ev sahibi Hasan S., kira artışı tartışması sonrası kiracıları Cengiz M. ve oğlu Hakan M. tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Hastanede makatından 15 cm uzunluğunda, 2 cm çapında bir PVC boru çıkarılan Hasan S., kiracılarından şikayetçi oldu. Baba-oğul tutuklandı fakat daha sonra ev sahibinin çelişkili ifadeleri nedeniyle serbest bırakıldı.
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