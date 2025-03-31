Eskişehir'de Haksız Fiyat Denetimi: 320 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Haksız Fiyat Denetimi: 320 Bin TL Ceza

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, Mart ayında 23 firmaya toplam 320 bin TL ceza keserek denetim yaptı.

31.03.2025 11:54
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Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, Mart ayı boyunca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 23 firmada 115 ürünü kontrol etti. Denetimler sonucunda toplam 319 bin 766 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü, 14-20 Mart 2025 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde, 175 tüketici danışma hattı, Cumhuriyet İletişim Merkezi ve e-Devlet üzerinden gelen haksız fiyat artışı şikayetleri değerlendirildi. Toplamda 68 firmada 1710 ürün incelenirken, haksız fiyat artışı kapsamında 23 firmada 115 ürün denetlendi.

Denetimler sonucunda, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından toplam 319 bin 766 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışı kapsamındaki denetimlerin ise Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiği belirtildi. Ayrıca, tüketicilerin şikayetlerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, CİMER, e-Devlet üzerinden haksız fiyat artışı şikayet bildirim sistemine, Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü mail adresine ve telefon numarasına iletebileceği ifade edildi.

Mart ayı boyunca yapılan denetimlerde, personelin il merkezi ve ilçelerde 6502 sayılı Kanun kapsamında çalıştığı, 249 firmada 6076 ürünün ve Haksız Fiyat Artışı kapsamında 89 firmada 448 ürünün denetlendiği öğrenildi. Tüketicilerin korunması ve piyasada adil bir rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Haksız Fiyat Denetimi: 320 Bin TL Ceza - Son Dakika

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