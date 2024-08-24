Eskişehir'de Halkın Huzur ve Güvenliği İçin Yapılan Çalışmalarda 9 Şüpheliye İşlem Uygulandı

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Eskişehir'de halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 9 şüpheliye işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü polis ekiplerince halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Ateşli Silah ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun ve Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan çalışmalar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet gaz tabancası, 3 adet bıçak ve 142 adet fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan 9 ayrı çalışmada, 9 şüpheliye işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR