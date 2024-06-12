Eskişehir'de Havaya Ateş Açmanın Zararları Hakkında Vatandaşlara Bilgilendirme

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan çalışmada, düğün, nişan, sünnet, asker eğlencesi gibi etkinliklerde havaya ateş açılmasının oluşturabileceği zararlar hakkında vatandaş bilgilendirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, polis ile halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek, daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması, suç işlenmesinin engellenmesi ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, düğün, nişan, sünnet, asker eğlencesi gibi etkinliklerde havaya ateş edilerek oluşabilecek yaralanma ve ölüm olaylarının engellenmesi amacıyla 11 ve 12 Haziran tarihlerinde Muttalip, Emirler, Koyunlar, Orta, Fevziçakmak, Gazipaşa, Şarhöyük ve Gündoğdu mahallelerinde bilgilendirme yapıldı. Mahallelerde bulunan umuma açık yerlerde, ruhsatlı veya ruhsatsız silah ile hava ateş edilmesi durumunda oluşabilecek durumlar, cezaları ve yaptırımları hakkında bilgi verildi.

Çalışmalar çerçevesinde, 247 vatandaş bilgilendirilirken, 'Mutluluğa kurşun sıkma, geleceğini karartma' ve 'En mutlu gününüz en acı gününüz olmasın' sloganları bulunan 96 adet afiş asıldı. - ESKİŞEHİR