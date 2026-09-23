Eskişehir'de hayvansever, yağmurda sepetindeki minik köpeğine şemsiye açtı - Son Dakika
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Eskişehir'de hayvansever, yağmurda sepetindeki minik köpeğine şemsiye açtı

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Eskişehir\'de hayvansever, yağmurda sepetindeki minik köpeğine şemsiye açtı
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Eskişehir'de sağanak yağışa yakalanan üç tekerlekli bisikletli hayvansever, sepetinde taşıdığı minik köpeğinin ıslanmaması için ona şemsiye açtı. Odunpazarı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak'taki bu davranış, çevredeki vatandaşların tebessüm ettiği anlar oluşturdu.

Eskişehir'de sağanak yağışa altında üç tekerlekli bisikletli bir vatandaşın, sepetindeki minik köpeğini korumak için üzerine koyduğu şemsiye renkli görüntüler oluşturdu.

Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokak üzerinde yağmura yakalanan bir vatandaş, üç tekerlekli bisikletinin sepetinde taşıdığı minik köpeğinin ıslanmasını istemedi. Sepet üzerindeki köpeğine şemsiye açarak yağmurdan korumaya çalışan hayvanseverin bu davranışı, çevredeki vatandaşların tebessüm ettiren anlar yaşamasına vesile oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de hayvansever, yağmurda sepetindeki minik köpeğine şemsiye açtı - Son Dakika
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