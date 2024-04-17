Eskişehir'de polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapılırken, 350 adet broşür dağıtıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, evden hırsızlık olaylarının gerçekleşmeden önlenmesi amacıyla vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan semt pazarında vatandaşlara, evden çıkarken kapı kilitlemenin önemi hakkında bilgilendirme yapılırken, 'Kapınızı kilitli tutun çünkü hırsızlar kilitsiz kapı sever' ve 'Evden çıkarken kapınızı en az 1 kez kilitleyin' isimli 350 adet broşür dağıtıldı.
Ayrıca bilgilendirme yapılan vatandaşlara, hiçbir kamu görevlisinin kendilerinden para veya değerli eşya talep etmeyeceği hatırlatıldı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Hırsızlık Olaylarının Önlenmesi İçin Bilgilendirme Yapıldı - Son Dakika
Mardin'in Artuklu ilçesinde Kabala köyünde yapılan petrol arama çalışmaları sırasında bir işçi, dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. AFAD arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan işçi, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?