Apartmanlara giren hırsız kadınlar 2 farklı mahallede güvenlik kamerasına yakalandı
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 2 ayrı apartmana hırsızlık amacıyla giren kadınlar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Kırmızıtoprak ve Emek mahallelerinde meydana gelen 2 ayrı hırsızlık girişimi, güvenlik kameralarına yansıdı. Farklı 2 mahalledeki apartmanlara giren 2 kişilik kadın gruplar, daire kapılarını teker teker kontrol etti. Güvenlik kameralarını fark ettikleri esnada yüzlerini gizleme çabasına giren kadın hırsızlar, gizli kameradan kaçamadı.
Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli kadınların, daha önceden de farklı mahallelerde bulunan çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de Hırsızlık Yapan Kadınlar Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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