Eskişehir\'de Hız Denetimi: 539 Ceza

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Eskişehir'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 539 araç sürücü belgesine ve tescil plakasına cezai işlem gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde, yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanan sürücülere yönelik işlem yapıldı. Sabit ve seyir halindeki araçların kontrol edildiği denetimlerde, hız kuralını ihlal eden 539 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR