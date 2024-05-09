Eskişehir'de Huzur Uygulaması: Binlerce Şüpheli Sorgulandı, Kaçaklar Yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Huzur Uygulaması: Binlerce Şüpheli Sorgulandı, Kaçaklar Yakalandı

Eskişehir\'de Huzur Uygulaması: Binlerce Şüpheli Sorgulandı, Kaçaklar Yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, dün gece yüzlerce görevlinin katıldığı 'Huzur Uygulaması' düzenledi. Uygulama kapsamında 6 bin 965 şüpheli sorgulandı, dolandırıcılık, asker kaçağı ve silah suçlarından aranan şahıslar yakalandı. Ayrıca, sentetik ecza, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız tabanca gibi suç unsurları ele geçirildi. Açık yerlerde yapılan denetimlerde ise eksikleri tespit edilen 2 işletme hakkında işlem yapıldı. Trafik ekipleri ise bin 129 aracı kontrol etti ve 51 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

09.05.2024 13:31
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, dün gece yüzlerce görevlinin katıldığı 'Huzur Uygulaması' yaptı.

Gece 21.00 ile 23.00 saatlerindeki uygulamaya 272 personel, 2 Çevik Kuvvet timi ve bir Özel Hareket timi katıldı. İl genelinde faaliyet gösteren işletmeler, parklar ve caddelerdeki uygulamada 6 bin 965 şüpheli sorgulandı. Dolandırıcılık uçundan aranan 1, asker kaçağı olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca 2 şüphelide 80 sentetik ecza, 1 şüphelide kurusıkı tabanca, şarjör ve 13 fişek, 1 şüphelide ise ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ekiplerin denetlediği 88 umumu açık yerlerde, eksikleri tespit edilen 2 işletme hakkında işlem yapıldı.

Trafik ekipleri ise bin 129 aracı kontrol etti, 51 araç sürücüsüne 332 bin lira cezai işlem uygulandı - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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