Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, eğlence mekânlarının yer aldığı sokakta iki grup arasında silahlı kavga çıktı; olayda 2 kişi yaralanırken, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 28 Kasım gecesi Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta yaşandı. Eğlence mekânlarının bulunduğu bölgede iki grup arasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve A.Y. (23) ile M.Ç. (27) silahla vurularak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve olaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ardından adliyeye sevk edildi.