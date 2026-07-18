Eskişehir'de İki Yangın, Çocuklar Şüpheli - Son Dakika
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Eskişehir'de İki Yangın, Çocuklar Şüpheli

Eskişehir\'de İki Yangın, Çocuklar Şüpheli
18.07.2026 15:27
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Eskişehir'de iki yangın, mahalledeki çocukların çıkardığı iddiasıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de bir mahallede aynı anda çıkan iki yangın, itfaiye ekipleri müdahalesi ile söndürüldü. Yangınları mahalledeki çocukların çıkardığı iddia edildi.

Olay, Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temizsoy Sokak çevresindeki boş 2 arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri ve çevreye yayılan dumanı fark eden mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Aynı mahallede ikinci yangın

Ekiplerin alevlere müdahale ettiği esnada, aynı mahallede bulunan Gündoğmuş Sokak'ta da bir evin bodrumunda yangın çıktığı ihbar edildi. Ot yangından müdahale eden ekip, soğutma çalışmalarını tamamladıktan sonra bu adrese geçti. Çevre sakinlerinin kendi imkanları ile yangını söndürdüğü öğrenilirken, ekipler tedbiren yine soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bazı çevre sakinleri, her iki yangını da mahalledeki çocukların çıkardığını öne sürdü. Şüphelilerin polis ekiplerince yakalandıkları öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de İki Yangın, Çocuklar Şüpheli - Son Dakika

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