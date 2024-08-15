Eskişehir'de İş Adamlarına Silahlı Saldırı: 3 Sanık Tahliye Edildi

3.Sayfa

Eskişehir'de 2 iş adamının silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili görülen duruşmada tutuklu 3 sanık hakkında tahliye kararı verilirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Eskişehir'de tanınan iş adamları İ.I. ve İ.Ç.'ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılar hakkında 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlatılan yargılama süreci devam ediyor. Dosyanın bugün görülen duruşmasında, tutuklu sanıklar M.T., M.G. ve S.K. mahkeme salonunda hazır bulundu. Dosyada azmettirici olarak adı geçen ve tutuksuz yargılanan Belediye Başkan Yardımcısı Ş.D. ise duruşmaya mazeret göstererek katılmadı. Mahkeme heyeti, savunmalarını yapan tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar vererek, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

Öte yandan, halka açık olarak gerçekleştirilen duruşmaya mahkeme hakiminin kararı ile basın mensuplarının alınmaması dikkat çekti. - ESKİŞEHİR