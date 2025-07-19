Eskişehir\'de İş Kazası: 10 Metreden Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 8 katlı bir apartmanın 5'inci katındaki iskeleden düşen işçinin yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü tespit edilirken, Ağrı'da yaşayan eşinin ölüm haberini alır almaz yola çıktığı öğrenildi.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokak üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde bulunan B-2 blok 5 numaralı 8 katlı binada meydana gelmişti. Binanın 5'inci katında dış cephe mantolaması yapan S.T. İsimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple iskeleden yere düşmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdığı işçi, burada tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetmişti.

Yeni detaylar ortaya çıktı

Binanın dış cephesini kardeşiyle mantolayan işçinin yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü tespit edildi. Evli olduğu belirtilen S.T.'nin eşinin ölüm haberi alır almaz Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nden Eskişehir'e doğru yola çıktığı belirtildi. S.T.'nin çocuğu olmadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR