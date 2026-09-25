Eskişehir'de iş makinesi yüklü tır üst geçide takıldı, lastikleri indirilip kurtarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de iş makinesi yüklü tır üst geçide takıldı, lastikleri indirilip kurtarıldı

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Eskişehir\'de iş makinesi yüklü tır üst geçide takıldı, lastikleri indirilip kurtarıldı
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Eskişehir-Bursa karayolunda dün gece üst geçide takılan iş makinesi yüklü tır nedeniyle trafik bir süre aksadı. Geçide zarar veren tırı kurtarmak isteyen sürücü ve arkadaşları, lastiklerin havasını indirerek aracı sıkıştığı yerden çıkardı.

Eskişehir'de, sürücünün yüksekliğini tam hesap edemediği üzerindeki iş makinesi bulunan tır üst geçide sıkışında araç trafiği bir süre aksadı.

Kaza dün gece Eskişehir- Bursa karayolu Baksan sitesi yakınlarında meydana geldi. Eskişehir yönüne seyir halinde olan tırın üzerindeki iş makinesinin bir bölümü üst geçide takıldı. Geçide zarar da veren tır sıkışması üzerine yoğun trafik bir süre güçlükle ilerledi. Sürücü ve araçta bulunanlar aşağı inip bir şeridi tamamen kilitleyen tırı kurtarmak için çareler aradı. Polis ve itfaiyeden yardım istemedikleri öğrenilen sürücü ve arkadaşlarının, tırın lastiklerindeki havayı indirip aracı sıkıştığı yerden kurtarıp yollarına devam ettikleri öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de iş makinesi yüklü tır üst geçide takıldı, lastikleri indirilip kurtarıldı - Son Dakika
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