Eskişehir\'de iş yeri yangını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında, aralarında 8 ve 85 yaşlarında 2 kişinin de yer aldığı toplam 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmalarında içeride uzun süre kalarak dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise olay yerinde su ve ayran verilerek müdahale edildi.

Olay, Osmangazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerindeki bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede iş yerinin depo bölümüne yayılan dumanlar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan 6 kişi etkilendi

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekipler, iş yeri içerisinde biriken yoğun dumanı tahliye etmek amacıyla duman emici cihaz kullandı. Yangın sırasında dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dumandan etkilenen itfaiye erine ayranlı ilk müdahale

Öte yandan yangın söndürme ve duman tahliye çalışmaları sırasında içeride uzun süre kalan bir itfaiye eri de yoğun dumandan etkilendi. Dışarı çıkan ve bitkin düşen itfaiyeciye, olay yerinde su ve ayran verilerek ilk müdahale uygulandı. Durumunun iyi olduğu ve hastaneye kaldırılmasını gerektirecek bir sorunu bulunmadığı öğrenilen itfaiye eri, açık havada bir süre dinlendi.

Öte yandan olay anını anlatan Ali Yaşaroğlu, "Yangının çıkma sebebi, hurdacıların oksijenle kesim yapmaları. Metal kesim yaparken bu sorunlar genelde aşağıda kömürlük oluyor. Kömürlükteki kırıntıları mı ne, onlardan çıktı yangın" dedi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR