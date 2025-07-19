Eskişehir\'de İşçi İskeleden Düşerek Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 8 katlı bir apartmanın dış cephesine kardeşi ile birlikte mantolama yapan işçi, 5'inci kattaki iskeleden düştükten sonra kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşçinin plastik kovası ise devrilmiş vaziyette iskelede kaldı.

Olay, Ihlamurkent Mahallesi Sezay Sokak'ta bir site içerisinde bulunan 8 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 katlı binanın 5'inci katındaki iskelede binanın dış cephesine mantolama yapan S.T. (41), henüz bilinmeyen bir sebeple iskeleden yere düştü. Bir üst katta çalışan kardeşi, S.T.'nin yere düştüğünü görmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı şekilde yerde yatan işçiye ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri, şahsı Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etti.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan S.T. hayatını kaybetti. S.T.'nin evli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan S.T.'nin çalıştığı kova ise devrilmiş vaziyette iskelede kaldı. - ESKİŞEHİR