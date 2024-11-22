Eskişehir'de çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan yabancı uyruklu şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma yapıldı. Ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.F.M.B.O. isimli yabancı uyruklu şahıs Odunpazarı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Eskişehir'de İstismarcı Yakalandı - Son Dakika
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