Eskişehir\'de İzinsiz Gösteri: 14 Gözaltı

Eskişehir'de 5 gündür devam eden izinsiz gösterilen gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 şahıs hakkında mahkeme, adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağına hükmetti.

Kentin çeşitli bölgelerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen izinsiz protesto eylemleri sırasında polis çok sayıda göstericiyi gözaltına almıştı. Yapılan açıklamada 27 şahsın gözaltına alındığı, 33 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtilmişti. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 14'ü bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkeme 14 şahsa adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağına hükmetti. - ESKİŞEHİR