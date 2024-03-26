Eskişehir\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

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Eskişehir'de yol kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekiplerince Afganistan uyruklu 3 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele amacıyla gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta, Afganistan uyruklu 3 göçmen şahıs ve 1 organizatör yakalandı. Afganistan uyruklu şahıslara, 'Ülkeye yasa dışı giriş yapmak' suçundan toplam 68 bin 502 TL para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla organizatör olarak yakalanan araç sürücüsü hakkında ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunda işlem yapılırken, 27 bin 282 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR