Eskişehir\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Eskişehir'de yol kontrol faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekiplerince Afganistan uyruklu 3 göçmen ve 1 organizatör yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzensiz göçle mücadele amacıyla gerçekleştirilen yol kontrol faaliyeti esnasında durdurulan bir araçta, Afganistan uyruklu 3 göçmen şahıs ve 1 organizatör yakalandı. Afganistan uyruklu şahıslara, 'Ülkeye yasa dışı giriş yapmak' suçundan toplam 68 bin 502 TL para cezası uygulandı. Ayrıca şahıslar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla organizatör olarak yakalanan araç sürücüsü hakkında ise 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunda işlem yapılırken, 27 bin 282 TL para cezası kesildi. - ESKİŞEHİR
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu örgütü lideri ile birlikte toplam 4 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda uyuşturucu, silah ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlara sevk edilirken, örgüt lideri ve diğer iki şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir iş yerinde gerçekleştirilen aramada 6 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 27 adet akıllı saat, 42 adet kulaklık, 28 adet hoparlör, 21 adet şarj aleti ve 6 adet bilgisayar mouse ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü, Singapur bayraklı konteyner gemisi Dali'nin çarpması sonucu suya çöktü. Olayın doğrulanmamasına rağmen, acil müdahale ekipleri çoklu kurban durumu ihtimaliyle hareket ediyor. Trafik ise köprüdeki kapatma nedeniyle alternatif yollara yönlendirildi.
Eskişehir'de, evlerinin bahçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 şahıs, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında 15 Mart'ta alabora olan botta kayıp düzensiz göçmenleri arama kurtarma çalışmaları 12'nci günün de denizden, havadan ve karadan devam ediyor. Olayda 4 göçmen sağ kurtarılırken, 23 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalar Sahil Güvenlik, AFAD, Polis, Jandarma ve Sağlık teşkilatları iş birliğinde yürütülüyor.
Eskişehir'de bir şahıs, evinin bahçesinde kaçak kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve tarihi bir taş eser ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.
Eskişehir'de jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, şahsın evinde 49,5 gram sıvı uyuşturucu ve uyarıcı madde ile diğer malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.
Beyoğlu'nda bir kişi, eline aldığı bıçakla yabancı uyruklu birisine ait olan park halindeki aracın lastiklerini patlattı. Şahsın devamında ise diğer sokaklardaki araçların lastiklerini de aynı yöntemle patlattığı öğrenildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Belçika'da terör örgütü PKK destekçileri ve bölgede yaşayan Türk vatandaşları arasında gerilim tırmanıyor. Ülkede bulunan bir Ülkü Ocağı, maskeli bir grup tarafından molotof kokteylleriyle kundaklandı. Yaşanan olaylar sosyal medyada paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde ise PKK yandaşları nevruz kutlamalarını bahane ederek terör propagandası yapmış ve Türk vatandaşlarıyla çatışmalara neden olmuştu.
Adana'da bir kişi, herkesin gözü önünde elektrikli bisiklet çaldıktan sonra güvenlik kamerasına yakalandı. Şüpheli, polis tarafından tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı ve diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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