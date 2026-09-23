Eskişehir'de jandarma operasyonunda yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de jandarma operasyonunda yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de jandarma operasyonunda yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de jandarmanın Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Adreste yapılan aramada 6,8 gram bonzai, 51 sentetik ecza hapı, 4,51 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen B.Ç. isimli şahsın Gökmeydan Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada; 6,8 gram bonzai, 51 adet sentetik ecza hapı, 4,51 gram metamfetamin, 3,3 gram esrar, 0,6 gram A.M., 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
GökmeydanEskişehirJandarma3. SayfaGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı Sanayide 80 bin TL fiyat aldı, otomobilini 10 bin TL’ye kendi boyadı
19 yaşındaki Celal Can’ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim 19 yaşındaki Celal Can'ın katil zanlısından pişmanlık savunması: Cahillik ettim!
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
Hazmedemediler Erdoğan konuşurken, İsrail’in BM temsilcisi salondan ayrıldı Hazmedemediler! Erdoğan konuşurken, İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
16:30
Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama Yavaş’ı kendi sözleriyle vurdu
Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama! Yavaş'ı kendi sözleriyle vurdu
16:14
BM Genel Kurulu’nda konuşan Şara, İsrail’e resti çekti
BM Genel Kurulu'nda konuşan Şara, İsrail'e resti çekti
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 16:52:40. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma operasyonunda yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement